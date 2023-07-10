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Турция согласилась передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию - Столтенберг

Турция Материалы 10 июля 2023 23:31 (UTC +04:00)
Турция согласилась передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию - Столтенберг

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend.

"Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки", - говорится в публикации.

Йенс Столтенберг пообещал, что НАТО в свою очередь создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

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