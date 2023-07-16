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В Турции заявили о поддержке расширения НАТО

Турция Материалы 16 июля 2023 06:08 (UTC +04:00)
В Турции заявили о поддержке расширения НАТО

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция поддерживает географическое расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Trend.

"Турция верит, что расширение альянса является ключом к крепкому миру и стабильности на планете", - заявил политик.

Как пояснил Алтун, поддержка Анкары в отношении расширения НАТО не нацелена против определенной страны, а направлена на превращение альянса во "всеобъемлющую организацию по безопасности, которая поможет достичь стабильности".

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