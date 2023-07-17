В Турции считают взаимовыгодным сотрудничество с ЕС

БАКУ /Trend/ - Один из главных приоритетов внешней политики Турции - это развитие отношений с Европейским союзом и стремление стать его полноправным членом. Тесное сотрудничество с Турцией также представляет интерес для Евросоюза, заявил турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз, передает Trend.

"Как страна, находящаяся в процессе евроинтеграции, мы всегда поддерживали сотрудничество с Европой, с которой связана почти половина нашей внешней торговли. Также необходимо учитывать миллионы турок, проживающих в Европе, что также имеет огромное значение. В прошлом некоторые страны ЕС придерживались политики изоляции в отношении Турции, но сотрудничество с ней является в интересах Евросоюза", - отметил Йылмаз.

После саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении страны ускорить переговорный процесс, связанный с вступлением в Европейский союз, обновлением отношений в рамках таможенного союза и распространением на Турцию безвизового режима с ЕС.