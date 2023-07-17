Объем производства автопрома Турции в первом полугодии вырос на 13%

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Турции (OSD), объем производства автомобильной промышленности в стране за январь-июнь 2023 года увеличился на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 735 тысяч 231 единицу, передает Trend.

Отдельно отмечается, что выпуск легковых автомобилей за указанный период сократился на 21 процент, составив 462 тысячи 401 единицу.

При учете производства тракторов, общий объем автопромышленности составил 765 тысяч 282 единицы за рассматриваемый период.

Производство коммерческих автомобилей в Турции в январе-июне также показало прирост в 2 процента по сравнению с прошлым годом.

Что касается экспорта продукции автопромышленности, в первом полугодии было экспортировано 505 тысяч 926 единиц, что на 8 процентов больше, чем в 2022 году. Экспорт автомобилей вырос на 20 процентов, тогда как экспорт коммерческих автомобилей сократился на 8 процентов, а экспорт тракторов увеличился на 15 процентов.