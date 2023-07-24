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Обращение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено на заседании парламента – Эрдоган

Турция Материалы 24 июля 2023 22:00 (UTC +04:00)
Обращение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено на заседании парламента – Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обращение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено на заседании Великого национального собрания Турции.

Как передает Trend, об этом заявил в понедельник Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров.

"Саммит НАТО стал международным заседанием, на котором мы озвучили наши тезисы о нашей стране. Мы обсудили многие вопросы, которые будут способствовать безопасности как нашей страны, так и альянса. Мы четко и ясно изложили ожидания Турции. Мы предупредили Швецию о чувствительных для нас вопросах. Парламент даст решение в связи с этим вопросом", - сказал он.

Отметим, что заседание парламента Турции, на котором будет принято решение по данному вопросу, состоится в октябре.

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