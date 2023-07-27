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Азербайджан и Турция совместно усовершенствуют самолет KAAN

Турция Материалы 27 июля 2023 15:21 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция совместно усовершенствуют самолет KAAN

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция совместно усовершенствуют самолет KAAN.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, ожидается, что на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-23 при участии главы Агентства оборонной промышленности Турции Халука Гергюна, между Министерством обороны Азербайджана и компанией "Türk Uchak Sanayi" (TUSAŞ) будет подписано соглашение "О сотрудничестве по разработке национальных боевых самолетов KAAN".

Отметим, что цель национального истребителя, созданного компанией TUSAŞ -заменить истребители F-16 и F-35, приобретенные у США. Первое летное испытание национального истребителя было проведено 16 марта 2023 года и было успешно завершено.

1 мая Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в программе "Istikbalin Yuzyili" в Анкаре объявил, что турецкий истребитель получил название KAAN.

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