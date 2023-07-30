Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Швеции

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом.

Как передает Trend, об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе МИД Турции.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили сожжение Корана в Швеции. Глава МИД Турции подчеркнул недопустимость продолжения подобных действий под прикрытием свободы слова, и отметил, что от шведского правительства ожидаются конкретные шаги по предотвращению данных нападений, вызвавших бурную реакцию в исламском мире.

Стороны также обсудили процесс принятия Швеции в НАТО.