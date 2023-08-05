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У берегов турецкого Измира спасены 24 мигранта

Турция Материалы 5 августа 2023 05:01 (UTC +04:00)
У берегов турецкого Измира спасены 24 мигранта

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - У побережья районов Карабурун и Сеферихисар турецкой провинции Измир спасены 24 нелегальных мигранта, вытесненных греческими силами в турецкие территориальные воды.

Как передает Trend, об этом сообщила Служба береговой охраны Турции.

Согласно информации, катер береговой охраны был направлен в район после получения информации о том, что у берегов районов Карабурун и Сеферихисар на резиновых лодках обнаружена группа нелегальных мигрантов.

Команда спасла 24 нелегальных мигрантов, вытесненных греческими силами в территориальные воды Турции и доставила их на берег.

После завершения необходимых процедур нелегальные мигранты отправлены в провинциальное управление по миграции.

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