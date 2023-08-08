ВС Турции нейтрализовали 4 террористов на севере Сирии

БАКУ /Trend/ - На севере Сирии нейтрализованы четыре боевика террористической организации YPG (сирийское крыло террористов PПK). Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции, передает Trend.

По официальному заявлению, эти уничтоженные боевики готовились к вооруженным нападениям в районах, где проводятся антитеррористические операции турецких вооруженных сил.

Согласно сообщению турецкого оборонного ведомства, вооруженные силы Турции будут продолжать противостоять террористам, которые стремятся нарушить стабильность и безопасность в регионе.