С момента прекращения зерновой сделки первое судно с сельхозпродукцией вошло в Босфор

БАКУ /Trend/ - Контейнеровоз Joseph Schulte, плавающий под флагом Гонконга, который покинул порт Одессы 16 августа, вошел в пролив Босфор примерно в 07:00, передает Trend.

Согласно информации, это судно стало первым судном с сельскохозяйственной продукцией, которое прошло через пролив после прекращения зерновой сделки.

Сообщается, что вечером 17 августа судно прибыло в порт Амбарлы у Стамбула в Турции. На данный момент неизвестен конечный маршрут этого сухогруза.

Отметим, что 10 августа Военно-морские силы Украины объявили о временных коридорах для торговых судов, направляющихся в порты Черноморск, Одесса и Южный, или выходящих из них.