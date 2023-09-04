Первый блок АЭС "Аккую" в Турции будет запущен в 2024 году - Путин

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции будет запущен в 2024 году. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, имеются перспективы для развития сотрудничества двух стран в данной сфере.

"Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на "Аккую". В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества", - сказал Президент РФ.

Отметим, что строительство АЭС "Аккую" осуществляется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года.