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Продукция турецких оборонных компаний будет представлена в Лондоне

Турция Материалы 12 сентября 2023 03:52 (UTC +04:00)
Продукция турецких оборонных компаний будет представлена в Лондоне

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Лондоне с 12 по 15 сентября пройдет Международная выставка оборудования для обороны и безопасности (DSEI -2023), в работе которой примут участие ведущие оборонные компании из различных стран мира, передает Trend.

В данной выставке примут участие и турецкие компании, поддержку которым оказывает Управление оборонной промышленности Турции и Ассоциация экспортеров оборонной и аэрокосмической промышленности.

Свою продукцию на выставке представят около 30 турецких компаний, в том числе ASELSAN, BMC, CES Kompozit, HAVELSAN, Kale Arge, MKE AŞ, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz и TAIS.

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