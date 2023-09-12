Продукция турецких оборонных компаний будет представлена в Лондоне

БАКУ /Trend/ - В Лондоне с 12 по 15 сентября пройдет Международная выставка оборудования для обороны и безопасности (DSEI -2023), в работе которой примут участие ведущие оборонные компании из различных стран мира, передает Trend.

В данной выставке примут участие и турецкие компании, поддержку которым оказывает Управление оборонной промышленности Турции и Ассоциация экспортеров оборонной и аэрокосмической промышленности.

Свою продукцию на выставке представят около 30 турецких компаний, в том числе ASELSAN, BMC, CES Kompozit, HAVELSAN, Kale Arge, MKE AŞ, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz и TAIS.