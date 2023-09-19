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Президент Турции подписал в Нью-Йорке декларацию по проекту «Ноль отходов»

Турция Материалы 19 сентября 2023 01:19 (UTC +04:00)
Президент Турции подписал в Нью-Йорке декларацию по проекту «Ноль отходов»

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), проходящей в Нью-Йорке, в Турецком доме под руководством первой леди Турции Эмины Эрдоган состоялась церемония подписания декларации доброй воли по проекту «Ноль отходов», передает Trend.

Согласно информации, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым человеком, подписавшим декларации доброй воли по проекту «Ноль отходов», открытую для подписания онлайн, чтобы обеспечить индивидуальное участие в Глобальном движении по нулевым отходам.

Президент Эрдоган также подписал рекламный щит, подготовленный в рамках проекта.

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