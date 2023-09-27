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Состоится заседание Совета национальной безопасности Турции

Турция Материалы 27 сентября 2023 16:57 (UTC +04:00)
Состоится заседание Совета национальной безопасности Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На завтра запланировано заседание Совета национальной безопасности Турции (СНБ) под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили турецкие СМИ.

Отмечается, что новое командование ВС Турции впервые примет участие в заседании Совета.

Ожидается, что в повестку дня заседания войдут вопросы, связанные с мирными усилиями, посреднической деятельностью Турции, гуманитарной помощью, войной в Украине, зерновым коридором.

Также ожидается, что будут обсуждены региональные события, а также успешно проведенные Азербайджаном в Карабахе антитеррористические мероприятия.

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