Состоится заседание Совета национальной безопасности Турции

БАКУ /Trend/ - На завтра запланировано заседание Совета национальной безопасности Турции (СНБ) под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили турецкие СМИ.

Отмечается, что новое командование ВС Турции впервые примет участие в заседании Совета.

Ожидается, что в повестку дня заседания войдут вопросы, связанные с мирными усилиями, посреднической деятельностью Турции, гуманитарной помощью, войной в Украине, зерновым коридором.

Также ожидается, что будут обсуждены региональные события, а также успешно проведенные Азербайджаном в Карабахе антитеррористические мероприятия.