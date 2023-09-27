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Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста РПК

Турция Материалы 27 сентября 2023 23:16 (UTC +04:00)
Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста РПК

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Ирака нейтрализован член террористической организации PПK Мазлум Озтюрк, известный под кодовым позывным «Берхведан Чиягер», передает Trend.

Террорист был обезврежен в сельской местности недалеко от города Сулеймания.

Мазлум Озтюрк, перебрался из Турции в Европу в августе 2022 года. Также стало известно, что террорист прошел спецподготовку с целью совершения диверсий против турецких сил безопасности.

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