Экспорт турецкой продукции за август вырос

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта из Турции в августе текущего года увеличился на 1,6% по сравнению с августом прошлого года, достигнув 21,615 млрд долларов, тогда как объем импорта сократился на 6,9%, составив 30,271 млрд долларов, говорится в сообщении Института статистики и Минторга Турции, передает Trend.

Отмечается, что дефицит внешней торговли в августе этого года уменьшился на 23,1%, с 11,256 млрд долларов до 8,657 млрд долларов по сравнению с августом прошлого года. Коэффициент покрытия экспорта-импорта также вырос и составил 71,4% в августе текущего года, в сравнении с 65,4% в августе 2022 года.

Тем не менее, с января по август этого года объем турецкого экспорта снизился на 0,4%, до 164,794 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как объем импорта вырос на 3,4%, достигнув 247,097 млрд долларов. Это привело к увеличению дефицита внешней торговли на 11,9%, до 82,304 млрд долларов.

Коэффициент покрытия экспорта-импорта с января по август текущего года составил 66,7%, что ниже, чем 69,2% за тот же период в 2022 году.