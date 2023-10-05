ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции проверили операцию против террористических группировок в районах Метина, Хакурк, Кара, Кандиль и Асос на севере Ирака, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Trend.

В министерстве сообщили, что в результате воздушной операции уничтожено 22 объекта и нейтрализовано большое количество террористов.

Отмечается, что целью операции является нейтрализация террористических группировок РПК/KCK и других террористических элементов, угрожающих гражданскому населению и безопасности границ.

"В результате авиаударов были уничтожены 22 объекта, в том числе пещеры, убежища, бункеры, убежища и склады, используемые сепаратистской террористической организацией, где предположительно скрывались высокопоставленные члены этих организаций. В ходе операции нейтрализовано большое количество террористов", - отмечается в сообщении.