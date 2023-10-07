Эрдоган о событиях в Израиле

БАКУ /Trend/ - Турция призывает стороны действовать сдержанно и сторониться импульсивных шагов, которые усилят напряженность на фоне начавшихся сегодня утром событий в Израиле.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend.

По его словам, приоритетом для Турции является прекращение кровопролития в регионе от Ближнего Востока до Кавказа, от Балкан до Черного моря.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается о гибели более 20 и ранее более 500 мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.