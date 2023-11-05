Число погибших в результате схода селей в Турции увеличилось

БАКУ /Trend/ - Проливные дожди вызвали сход селей в турецкой провинции Айдын.

Как передает Trend, в результате инцидента были затоплены жилые кварталы в районах Соке, Кочарлы и Карпузлу.

Согласно информации, в районе Соке в результате схода селей погибли 3 человека, один человек пропал без вести.

К пострадавшим от наводнения районах были привлечены сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), жандармерия и сотрудники полиции. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли 2 человека.