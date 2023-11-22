Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Турция избрана членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Турция Материалы 22 ноября 2023 23:14 (UTC +04:00)
Турция избрана членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Турция избрана членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023-2027 годы.

Как передает Trend, об этом сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Министр сказал, что Турция была избрана членом комитета путем голосования на сессии «24-й Генеральной ассамблеи государств-участников», состоявшейся в Париже.

Министр добавил, что в течение четырехлетнего периода членства Турция вместе с другими членами Комитета всемирного наследия будет иметь право голоса в процессе принятия решений относительно кандидатов на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости