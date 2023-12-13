Первый энергоблок АЭС «Аккую» разрешили ввести в эксплуатацию

БАКУ /Trend/ - Совет Агентства по ядерному регулированию (NDK) Турции выдал разрешение на ввод в эксплуатацию I энергоблока АЭС «Аккую», совместного российско-турецкого проекта, передает Trend.

Это разрешение открывает путь к началу пуско-наладочных и эксплуатационных работ, последнему этапу строительства станции.

Получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока будет следующим шагом, что позволит загружать ядерное топливо в реактор и приступить к предпусковым контрольным операциям.

Генеральный директор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева подчеркнула, что получение разрешения подтверждает соблюдение всех требований турецкого законодательства и международных стандартов.

Первый заместитель генерального директора Росатома, директор по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил важность этапа ввода в эксплуатацию, подчеркнув активное участие граждан Турции в этом процессе.