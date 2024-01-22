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Турция и Россия обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Турция Материалы 22 января 2024 21:29 (UTC +04:00)
Турция и Россия обсудили ситуацию на Южном Кавказе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем обсудил текущую ситуацию на Южном Кавказе, Центральной Азии и в Украине, говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend.

Стороны отметили эффективность двустороннего взаимодействия по региональной и международной проблематике, сказали в МИД РФ.

В этот же день с турецким послом провел встречу замглавы министра иностранных дел России Андрей Руденко. Дипломаты обменялись мнениями по двусторонней и региональной повестке дня, представляющей взаимный интерес.

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