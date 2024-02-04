Евросоюз хочет установить более тесные отношения с Турцией - Боррель

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз заявил, что намерен углубить сотрудничество с Турцией и разрешить разногласия в краткосрочной перспективе.

Как передает Trend, министры иностранных дел стран ЕС встретились на неформальной встрече в Брюсселе, столице Бельгии.

По итогам встречи, где отношения с Турцией были одним из вопросов повестки дня, Верховный представитель Европейского Союза по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб дали совместные заявления для прессы.

«Все государства-члены согласны на установление более тесных отношений с Турцией», - сказал Джозеф Борель.

Верховный представитель ЕС заявил, что для предотвращения конфликтов и расширения сотрудничества нам следует поддерживать контакты с Турцией, принимая во внимание кипрский вопрос: «Мы должны расширить отношения с Турцией, работать в областях, где наши интересы пересекаются, и избегать проблем, которые отдаляют нас друг от друга».