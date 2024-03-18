Эрдоган подтвердил планы провести летом контртеррористические операции в Ираке и Сирии

БАКУ /Trend/ - Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что летом этого года Турция возьмет под контроль всю линию границы с Ираком и завершит деятельность в области борьбы с терроризмом в Сирии, передает Trend.

В ходе выступления перед военнослужащими в Анкаре Эрдоган подчеркнул, что Турция не допустит создания террористического государства у своих границ, независимо от того, кто стоит за этим проектом.

Он также выразил уверенность в том, что у Турции достаточно ресурсов и оружия для успешной борьбы с террористами.