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Эрдоган подтвердил планы провести летом контртеррористические операции в Ираке и Сирии

Турция Материалы 18 марта 2024 22:56 (UTC +04:00)
Эрдоган подтвердил планы провести летом контртеррористические операции в Ираке и Сирии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что летом этого года Турция возьмет под контроль всю линию границы с Ираком и завершит деятельность в области борьбы с терроризмом в Сирии, передает Trend.

В ходе выступления перед военнослужащими в Анкаре Эрдоган подчеркнул, что Турция не допустит создания террористического государства у своих границ, независимо от того, кто стоит за этим проектом.

Он также выразил уверенность в том, что у Турции достаточно ресурсов и оружия для успешной борьбы с террористами.

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