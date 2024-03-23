Эрдоган позвонил Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как передает Trend, об этом сообщили в Администрации Президента Турции.

Сообщается, что в ходе беседы глава турецкого государства выразил глубокие соболезнования в связи с терактом, произошедшим в "Крокус Сити Холле".

Эрдоган подчеркнул, что нападение продемонстрировало необходимость как можно скорее положить конец кризисам в регионе мирным путем. Он отметил, что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 133.