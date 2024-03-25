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Турция намерена ввести в строй первый энергоблок АЭС "Аккую" в этом году

Турция Материалы 25 марта 2024 23:19 (UTC +04:00)
Турция намерена ввести в строй первый энергоблок АЭС "Аккую" в этом году

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Соглашение с Росатомом по строительству АЭС "Аккую" предполагает ввод в строй первого энергоблока в 2025 году, но Турция пытается немного сдвинуть дату на более ранний срок. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на площадке форума "Атомэкспо-2024" в Сочи, передает Trend.

"Мы прилагаем интенсивные усилия для ввода в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую" в этом году. Это наша цель, и мы работаем в этом направлении, особенно Росатом, подрядчики и наш атомный регулятор. Есть разные трудности, и технические, и другие. Надеюсь, мы сможем этого добиться. По условиям соглашения с Росатомом этот срок [ввода в строй первого реактора] установлен на 2025 год. Мы пытаемся его немного сдвинуть назад", - заявил министр.

Байрактар добавил, что предварительной датой является 29 октября, то есть День Турецкой Республики.

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