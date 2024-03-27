Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе

БАКУ /Trend/ - Турция приложит усилия для выполнения резолюции Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа в период священного для мусульман месяца Рамадан.

Как передает Trend, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы приветствуем решение СБ ООН о прекращении огня в Газе. Мы сделаем все возможное для выполнения этой резолюции, приложим необходимые усилия, чтобы как можно скорее обеспечить мир и спокойствие нашим братьям в Газе", - сказал Эрдоган.

25 марта СБ ООН принял подготовленную десяткой непостоянных членов организации резолюцию, которая содержит требование немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан. За резолюцию проголосовали все 14 стран Совбеза, включая Великобританию, Китай, Россию и Францию. Воздержались лишь Соединенные Штаты.