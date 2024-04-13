Заместитель госсекретаря США посетит с визитом Турцию

БАКУ /Trend/ - Заместитель госсекретаря США Джон Басс 15-16 апреля будет находиться с визитом в Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, в ходе визита с турецкими официальными лицами будут обсуждены итоги встречи США-Турция по стратегическому механизму, состоявшейся в Вашингтоне 7-8 марта с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, двусторонние и глобальные вопросы, в том числе конфликты в Газе и Украине, а также вопросы подготовки к саммиту НАТО, который пройдет летом в Вашингтоне.

Согласно информации, на встречах также будут обсуждаться возможности расширения торговых и инвестиционных связей между двумя странами.

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