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Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в рамках саммита ШОС

Турция Материалы 20 июня 2024 02:51 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, переговоры планируются в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3-4 июля.

Согласно информации, в повестку этой встречи могут войти украинский конфликт, вопрос Черного моря в контексте поставок зерна, ход работ на АЭС «Аккую», перспективы создания газового торгового центра, а также выборы в Азербайджане.

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