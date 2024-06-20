Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в рамках саммита ШОС

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, переговоры планируются в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3-4 июля.

Согласно информации, в повестку этой встречи могут войти украинский конфликт, вопрос Черного моря в контексте поставок зерна, ход работ на АЭС «Аккую», перспективы создания газового торгового центра, а также выборы в Азербайджане.