Число застрахованных по дополнительному медстрахованию в Турции достигнет 700 тысяч к концу 2024 году

БАКУ /Trend/ - Общее число застрахованных по дополнительному медицинскому страхованию в Турции достигнет 700 тысяч к концу 2024 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала директор по продажам и маркетингу, руководитель департамента здравоохранения и член правления AXA Türkiye Санем Чингай Бучукоглу (Sanem Çingay Buçukoğlu) в ходе воркшопа на тему "Медицинское страхование - доступное для клиентов, устойчивое для поставщиков" в рамках второго дня Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

Бучукоглу отметила, что в Турции рынок медицинского страхования демонстрирует высокий потенциал роста.

"Согласно последним данным, доля страховых компаний в медицинских расходах страны составляет всего пять процентов. В период с 2013 по 2021 годы рынок медицинского страхования демонстрировал совокупный годовой темп роста (CAGR) на уровне 17 процентов. В 2022 году общие расходы на здравоохранение достигли 606,8 миллиардов турецких лир, при этом рост по сравнению с предыдущим годом составил 71 процент. Согласно плану "Health Ambition", общее число застрахованных по дополнительному медицинскому страхованию в Турции достигнет 700 тысяч к 2024 году. План включает три сценария: фактический, амбициозный и стратегический, которые демонстрируют различные темпы роста числа застрахованных", - добавила она.

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