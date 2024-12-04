Обнародован объем экспорта Турции в другие тюркские страны

БАКУ /Trend/ - В октябре 2024 года экспорт Турции в тюркские страны составил 1 миллиард 36 миллионов 126 тысяч долларов, увеличившись на 15,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

Согласно информации, в январе–октябре этого года экспорт Турции в тюркские страны вырос на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9 миллиардов 81 миллион 955 тысяч долларов.

"В октябре этого года импорт Турции из тюркских стран вырос на 3,7 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 693 миллиона 25 тысяч долларов", - сообщили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что в январе-октябре 2024 года импорт Турции из тюркских стран сократился на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 миллиардов 495 миллионов 326 тысяч долларов.

Отметим, что в октябре этого года внешнеторговый оборот Турции составил 52 миллиарда 909 миллионов долларов.

В министерстве отметили, что в октябре 2024 года экспорт Турции сократился на 3,1 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года, до 23 миллиардов 500 миллионов долларов, а импорт - на 1,4 процента, до 29 миллионов 409 тысяч долларов.

"Внешнеторговый оборот Турции в январе – октябре этого года достиг 498 миллиардов 685 миллионов долларов по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года", – говорится в сообщении министерства.

В сообщении говорится, что в январе-октябре 2024 года экспорт Турции вырос на 3,1 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 216 миллиардов 195 миллионов долларов, а импорт снизился на 7,2 процента, до 282 миллиардов 49 миллионов долларов.

Отметим, что в прошлом году внешнеторговый оборот Турции достиг 617 млрд 551 млн долларов.

В 2023 году экспорт Турции составил 255 миллиардов 777 миллионов долларов, увеличившись на 0,6 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года, а импорт снизился на 0,5 процента, до 361 миллиарда 774 миллионов долларов.