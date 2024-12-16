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Турция поддерживает создание демократического, гражданского правительства в Сирии - Хакан Фидан

Турция Материалы 16 декабря 2024 02:27 (UTC +04:00)
Турция поддерживает создание демократического, гражданского правительства в Сирии - Хакан Фидан
Фото: Сайт МИД Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Турция желает создания демократического, гражданского правительства в Сирии.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы пытаемся создать демократическое, цивилизованное правительство в Сирии. Мы не хотим, чтобы новое правительство в Сирии повторило действия Башара Асада", - подчеркнул министр.

По его словам, Анкара будет оказывать помощь новому правительству.

"Турция не намерена подменять Иран в Сирии. Учитывая, что Тегеран в курсе новой ситуации, не думаю, что Сирия станет ареной споров", - добавил Хакан Фидан.

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