Турция поддерживает создание демократического, гражданского правительства в Сирии - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Турция желает создания демократического, гражданского правительства в Сирии.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы пытаемся создать демократическое, цивилизованное правительство в Сирии. Мы не хотим, чтобы новое правительство в Сирии повторило действия Башара Асада", - подчеркнул министр.

По его словам, Анкара будет оказывать помощь новому правительству.

"Турция не намерена подменять Иран в Сирии. Учитывая, что Тегеран в курсе новой ситуации, не думаю, что Сирия станет ареной споров", - добавил Хакан Фидан.