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Задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Турция Материалы 19 марта 2025 08:30 (UTC +04:00)
Задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу
Фото: Экрем Имамоглу/X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на задержание 100 человек в рамках расследования дел о терроризме, взяточничестве и коррупции. Среди них – мэр Стамбула Экрем Имамоглу, его советник Мурат Онгун, мэр района Бейликдюзю Мурат Чалык, мэр района Шишли Ресуль Эмрах Шахан.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении прокуратуры отмечается, что задержанные подозреваются в руководстве преступной организацией, участии в ней, вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве, незаконном сборе персональных данных и манипуляциях при проведении тендеров.

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