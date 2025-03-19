Задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу

БАКУ/Trend/ - Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на задержание 100 человек в рамках расследования дел о терроризме, взяточничестве и коррупции. Среди них – мэр Стамбула Экрем Имамоглу, его советник Мурат Онгун, мэр района Бейликдюзю Мурат Чалык, мэр района Шишли Ресуль Эмрах Шахан.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении прокуратуры отмечается, что задержанные подозреваются в руководстве преступной организацией, участии в ней, вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве, незаконном сборе персональных данных и манипуляциях при проведении тендеров.