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Эрдоган - оппозиции: Перестаньте провоцировать граждан

Турция Материалы 24 марта 2025 20:13 (UTC +04:00)
Эрдоган - оппозиции: Перестаньте провоцировать граждан
Фото: Сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ – Перестаньте нарушать покой наших граждан провокациями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге после заседания кабинета министров в Анкаре, передает Trend.

Обращаясь к оппозиции, он подчеркнул: «Если у вас есть смелость, то объяснитесь за коррупцию, воровство и взяточничество».

Эрдоган также призвал прекратить давление на правоохранительные органы: «Не играйте больше на нервах людей. Не натравливайте на нашу полицию маргинальные левые организации, лозунги и менталитет которых вы переняли».

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