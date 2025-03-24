Эрдоган - оппозиции: Перестаньте провоцировать граждан

БАКУ /Trend/ – Перестаньте нарушать покой наших граждан провокациями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге после заседания кабинета министров в Анкаре, передает Trend.

Обращаясь к оппозиции, он подчеркнул: «Если у вас есть смелость, то объяснитесь за коррупцию, воровство и взяточничество».

Эрдоган также призвал прекратить давление на правоохранительные органы: «Не играйте больше на нервах людей. Не натравливайте на нашу полицию маргинальные левые организации, лозунги и менталитет которых вы переняли».