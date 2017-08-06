Трамп заявил, что напряженно работает во время отпуска

6 августа 2017 04:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что напряженно работает во время отпуска в принадлежащем ему гольф-клубе, передает РИА Новости.

"Я работаю в Бедминстере, штат Нью-Джерси, в то время как в Белом доме идет давно запланированный ремонт. Это не отпуск — встречи и звонки!" — написал Трамп в Twitter.
Президент США отправился в 17-дневный "рабочий отпуск" в пятницу. Представитель Белого дома заявил, что Трамп будет работать на курорте, поскольку в Белом доме ремонтируют систему отопления и кондиционирования и что в августовскую жару работать без кондиционеров в резиденции президента невозможно.

Azernews Newspaper
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