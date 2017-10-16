Начинаются совместные учения США и Южной Кореи

16 октября 2017 04:15 (UTC+04:00)

Военно-морские силы США и Южной Кореи начинают крупномасштабные совместные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях, передает Интерфакс.

Ожидается, что учения продлятся с 16 по 26 октября.

В рамках маневров будут проводиться совместные операции ВМС Республики Корея, 7-го оперативного флота ВМС США, а также ВВС Республики Корея, 7-й воздушной армии Тихоокеанского командования США и 8-й полевой армии США.

От ВМС США в учениях будут задействованы авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Рональд Рейган", и оснащенные системой ПРО "Иджис" ракетные эсминцы "Стэтхем" и "Мастин".

По данным южнокорейских СМИ, авианосная группа, как ожидается, будет действовать вблизи берегов Северной Кореи в Японском море, а ракетные эсминцы "Стэтхем" и "Мастин" - в Желтом море.

Предполагается также, что в учениях примут участие две ударные атомные подводные лодки США.

Власти КНДР всегда резко осуждают подобные учения Сеула и Вашингтона, расценивая эти маневры как провокацию. В прошлом Пхеньян неоднократно проводил ракетные испытания в ответ на американо-южнокорейские учения.

Как сообщалось, ранее в октябре в акваторию Японского моря вошла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Таксон" (SSN-770), оснащенная 12 пусковыми установками для крылатых ракет "Томагавк". В пятницу в южнокорейский порт Пусан прибыла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" (SSGN-727), оснащенная 154 крылатыми ракетами "Томагавк".

Azernews Newspaper
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