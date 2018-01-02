США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране - вице-президент

2 января 2018 00:39 (UTC+04:00)

Администрация президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протестов в Иране. Это обещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, передает ТАСС.

"Президент Дональд Трамп и я как вице-президент США не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, - написал он в своем Twitter. - Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании".

"Мы не должны и не обманем их ожидания", - подчеркнул Пенс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Иране заявили, что ситуация в Тегеране и других городах находится под контролем
Политика 04:35
В США в ходе стрельбы ранили трех человек
США 04:12
Борис Джонсон выразил сожаление по поводу гибели людей на протестах в Иране
В мире 03:34
Президент Ирана считает причиной протестов внешний заговор
Политика 03:26
Евросоюз находится в контакте с руководством Ирана в связи с протестами
Европа 02:43
В США в канун Нового года в результате ДТП с автобусом погиб один человек
США 02:32
В Иране настало время для изменений - Трамп
США 02:29
В США женщины из киноиндустрии основали движение против домогательств
США 02:25
Нетаньяху опроверг слова президента Ирана о причастности Израиля к беспорядкам
Израиль 00:43
В Иране протестующий открыл огонь по сотрудникам полиции-СМИ
Другие страны 1 января 23:13
В Иране задержали несколько человек в связи с протестами
Иран 1 января 22:42
ИГ пытается создать террористические сети в Сирии и Ираке - Пентагон
США 1 января 19:16
Роухани на фоне протестов пообещал решить экономические проблемы в Иране
Общество 1 января 18:19
В Израиле заявили, что не вмешиваются во внутренние дела Ирана
Израиль 1 января 15:34
Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 10 (Обновлено)
Политика 1 января 14:25
Трамп не прокомментировал заявления Ким Чен Ына по ядерному оружию
США 1 января 08:00
При стрельбе в Колорадо один человек убит, семеро ранены (Обновлено)
США 31 декабря 2017 21:18
В Колорадо ликвидировали преступника, стрелявшего по полицейским
США 31 декабря 2017 20:55