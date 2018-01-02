В США женщины из киноиндустрии основали движение против домогательств

2 января 2018 02:25 (UTC+04:00)

Более 300 женщин, работающих в театральной сфере, кино- и телеиндустрии США, основали движение, которое будет оказывать поддержку жертвам сексуальных домогательств и проявлений неравенства на рабочих местах, передает РИА Новости.

"Движение TIME'S UP занимается систематическими случаями проявления неравенства и несправедливости на рабочих местах. Мы кооперируемся с активистами, выступающими за равенство и безопасность, чтобы улучшить законы, контракты о найме, изменить корпоративную политику и предоставить женщина и мужчинам доступ к правовой системе, чтобы привлечь к ответственности правонарушителей", — говорится на сайте организации.

Для оказания правовой защиты женщинам и мужчинам, ставшим жертвами сексуальных домогательств на рабочем месте, в рамках движения был создан специальный фонд. Сбор пожертвований проводится на платформе GoFundMe. За 12 дней существования фонда правовой защиты на поддержку жертв домогательств было собрано 13 миллионов долларов.

Участники движения также намерены добиваться "гендерного равенства в киностудиях и агентствах по поиску работы для актеров, режиссеров, моделей, музыкантов" и введения законов, в рамках которых можно будет штрафовать компании, в которых происходят случаи домогательств. Чтобы обратить внимание общественности на эту проблему, движение просит женщин из киноиндустрии надеть черную одежду на вручение премий Golden Globes, которое состоится 7 января.


Одним из основателей движения стала сценарист, режиссер и продюсер Шонда Раймс, известная как создатель телесериалов "Анатомия страсти" и "Как избежать наказания за убийство". Кроме того, участницами TIME'S UP стали актрисы Эшли Джадд, Ева Лонгория, Америка Феррера, Натали Портман, Эмма Стоун и Риз Уизерспун.

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