В Иране настало время для изменений - Трамп

2 января 2018 02:29 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, заявил, что настало время для изменений в этом ближневосточном государстве, передает РИА Новости.

"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", - написал американский лидер в микроблоге Twitter.

Ранее администрация президента США официально поддержала иранских протестующих, а американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что Вашингтон не станет игнорировать протестное движение в Иране.

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