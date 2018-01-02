Трамп рассказал о влиянии санкций на КНДР

2 января 2018 18:50 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп после того, как Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне девятого января, заявил, что санкции начинают оказывать влияние на Северную Корею, передает РИА Новости.

"Санкции и "другие" (виды — ред.) давления начинают оказывать большое влияние на КНДР. Солдаты опасно бегут в Южную Корею. "Человек-ракета" теперь впервые хочет поговорить с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно, нет — мы увидим!" — заявил Трамп в Twitter.

Ранее министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн заявил, что Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, в том числе по вопросу об участии Северной Кореи в Олимпиаде и другим "вопросам по улучшению отношений между Югом и Севером".

По данным южнокорейского агентства Рёнхап, в последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.

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