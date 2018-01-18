Автор скандальной книги о Трампе продал права на ее экранизацию для ТВ за миллионы

18 января 2018 01:34 (UTC+04:00)

Скандальная книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" американского журналиста Майкла Вулфа будет экранизирована для показа по телевидению. Сумма сделки исчисляется миллионами долларов, сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter, передает ТАСС.

Согласно его данным, компания Endeavor Content (финансовое подразделение дочерних корпораций William Morris Endeavor и IMG) приобрела права на экранизацию бестселлера, которую планируется сделать сериалом. Вулф станет исполнительным продюсером и будет сотрудничать в рамках этого проекта с ветераном британской вещательной корпорации Би-би-си, телеканала Сhannel 4 Майклом Джексоном.

"Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" продается уже в 32 странах мира. По оценке агентства деловых новостей Bloomberg, Вулф уже получил свыше $1 млн на продажах своей книги и может довести этот показатель до $7,4 млн в случае сохранения высокого спроса читателей на это произведение. Согласно данным фирмы NPD BookScan, отслеживающей деятельность 85% книжных магазинов США, за два дня после выхода в свет в стране было продано более 29 тыс. экземпляров этой книги в твердой обложке. По состоянию дел на 10 января потребители приобрели также 250 тыс. копий "Огня и ярости" в цифровом формате и 100 тыс. аудиокопий.

"Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" появилась в продаже 5 января и возглавляет рейтинги бестселлеров интернет-магазина Amazon и газеты The New York Times. В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о президенте, членах его семьи и ближнего круга. Вулф утверждает, что президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию, не терпит советов и не обладает интеллектуальными способностями, необходимыми для исполнения им нынешних обязанностей.

Сам американский лидер ранее неоднократно подверг книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.

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