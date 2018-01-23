В Лос-Анджелесе объявили номинантов на "Оскар"

23 января 2018 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Девять картин, в том числе "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм года", объявили организаторы во вторник. Имена лауреатов премии станут известны 4 марта на 90-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.

В число претендентов на награду также попали "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Дюнкерк" Кристофера Нолана и "Секретное досье" Стивена Спилберга.

Юбилейная 90-ая церемония вручения награды Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" состоится 4 марта в кинотеатре Dolby Theatre Лос-Анджелесе, ее ведущим второй год подряд станет комик Джимми Киммел. Премия "Оскар" вручается в 24 категориях. Голосование за победителей киноакадемики завершат 28 февраля.

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