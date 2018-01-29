В США самолет экстренно сел на автомагистраль

29 января 2018 10:07 (UTC+04:00)

Одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC Los Angeles.

​Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени в районе города Коста-Меса. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), самолет следовал в местный аэропорт John Wayne, когда пилот сообщил о проблемах с двигателем.

По данным пожарного управления города, находившиеся в самолете люди покинули воздушное судно, в результате инцидента никто не пострадал.

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