В США самолет экстренно сел на автомагистраль

Одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC Los Angeles.

​Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени в районе города Коста-Меса. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), самолет следовал в местный аэропорт John Wayne, когда пилот сообщил о проблемах с двигателем.

По данным пожарного управления города, находившиеся в самолете люди покинули воздушное судно, в результате инцидента никто не пострадал.

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