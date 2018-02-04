Гильермо дель Торо получил главную премию Гильдии режиссеров США

4 февраля 2018 14:18 (UTC+04:00)

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал главную награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) за фильм "Форма воды", сообщается на сайте премии, передает РИА Новости.

Гильдия режиссеров США вручила режиссеру награду за "Выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма" в 2017 году. Как отмечается на сайте, дель Торо впервые в своей карьере был выдвинут номинантом на премию.

На главную премию Гильдии режиссеров США также претендовали режиссеры Грета Гервиг (за фильм "Леди Берд"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк") и Джордан Пил ("Прочь").


Юбилейная, 70-ая церемония вручения премий Гильдии режиссеров США состоялась в ночь на 4 февраля в Лос-Анджелесе.

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Azernews Newspaper
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