Госдолг США вырос на $544 млрд за время президентства Трампа

Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на $544 млрд за время президентства Дональда Трампа - с конца января 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Он проанализировал достигнутое ранее между республиканцами и демократами в Конгрессе США соглашение о бюджете федерального правительства на двухлетний период. Оно, в частности, предусматривает возобновление процесса заимствования средств с расчетом до марта 2019 года. При этом, как отмечает телеканал, речь не идет непосредственно о повышении потолка госдолга до определенного уровня. Законопроект не повышает лимит задолженности, он приостанавливает его до 1 марта 2019 года, что фактически дает карт-бланш на дефицитное бюджетное финансирование, пояснил CBS.

С 11 декабря 2017 года лимит госдолга заморожен на уровне $20,456 трлн. Однако, продолжает телеканал, госдолг на данный момент составляет $20,494 трлн. CBS уточняет, что лимит госдолга не распространяется на некоторые виды задолженностей. Белый дом поддерживает договоренность законодателей, которая препятствует дефолту страны.

Во время избирательной кампании 2016 года Трамп заявил, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока или "за восемь лет". Он выражал уверенность в том, что после его реформ и пересмотра торговых договоров наступит экономический рост, который позволит Соединенным Штатам оплатить долг наличными средствами.

Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами. За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн, при этом общий размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.