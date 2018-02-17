Трамп заявил, что никакого сговора с Россией не было

17 февраля 2018 01:39 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что члены его предвыборного штаба не допустили неверных действий, и какого-либо "сговора" с Москвой, который ему приписывают оппоненты, не было, передает РИА Новости.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что я буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — сговора нет!" — написал американский лидер у себя в Twitter.

Как заявили ранее в Белом доме, президент рад, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера показывает отсутствие сговора между его кампанией и Россией.

В пятницу Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

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Azernews Newspaper
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