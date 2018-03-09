Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия, передает РИА Новости.



"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и 10% на алюминий", - сказал Трамп. Он обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.

"Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет", - заявил глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон не станет вводить пошлины на сталь и алюминий по меньшей мере 15 дней, в течение которых США будут наблюдать за реакцией своих торговых партнеров. "Мы посмотрим, кто с нами ведет себя честно, кто нечестно. Отчасти это будут связано с военной (сферой) - кто платит по счетам, кто не платит. Мы субсидируем много богатых стран за счет наших вооруженных сил", - заявил Трамп, выступая со специальным посланием. По его словам, некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".

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