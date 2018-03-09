Судебный процесс по делу Манафорта начнётся 10 июля в штате Вирджиния

Судебный процесс по делу Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, начнётся 10 июля в штате Вирджиния.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального суда Александрии.

Ранее сообщалось, что в США суд снял обвинения в уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве с Рика Гейтса, бизнес-партнёра Пола Манафорта.

В конце октября 2017 года стало известно, что партнёры обвиняются в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.

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