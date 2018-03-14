Более 80 автомобилей столкнулись в штате Огайо

Более 80 автомобилей столкнулись во вторник на одном из шоссе в округе Морроу (штат Огайо) из-за снегопада.

Об этом сообщило в среду агентство Associated Press, передает ТАСС.

По его данным, в ДТП участвовал 81 автомобиль. В результате аварии пострадали несколько человек, однако их жизни ничего не угрожает. Полиция назвала главной причиной происшествия сильный снегопад, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.

Шоссе было полностью заблокировано в течение примерно 5 часов.

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