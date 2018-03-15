США заблокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР

15 марта 2018 08:25 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты в среду заблокировали предложенный Россией и Китаем проект заявления Совета Безопасности ООН в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации, передает ТАСС.

"Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях", - сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ Федор Стржижовский.

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